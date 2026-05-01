Зеленський доручив визначити терміни служби у ЗСУ та почати демобілізацію з 2026 року

Володимир Зеленський в рамках реформи армії заявив про зміну підходів до комплектації підрозділів Сил оборони особовим складом та управління людьми.



Про це пише



"Доручив посилити контрактну систему в Силах оборони таким чином, щоб завдяки розширенню контрактної складової забезпечити визначені терміни служби й можливість – починаючи вже з цього року – поетапного звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, на основі чітких часових критеріїв", - йдеться в повідомленні.



Також президент доручив військовому командуванню та міністру оборони обговорити реалізацію реформи з нашими бойовими командирами та врахувати їхні пропозиції в роботі над деталями реформи.



"На наступний тиждень очікую доповідь по конкретних кроках у реалізації реформи, зокрема щодо графіка підвищених виплат, починаючи з червня, та системи оновлених контрактів", - зазначив Зеленський.



Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин повідомив, що деталі та терміни щодо звільнення військових зі служби представлять Міністерство оборони й Генеральний штаб ЗСУ.



"Міністерство оборони та ГШ представлять деталі, загалом задум в тому, щоб завдяки оновленим контрактам забезпечити звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, терміни будуть", – сказав Литвин журналістам.



Перед цим головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський підписав наказ щодо обов'язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї.

