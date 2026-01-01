У місті на Волині за 200 балів на НМТ випускники отримають по 10 тисяч гривень

У Володимирській громаді вирішили виплачувати грошову винагороду для випускників шкіл, які складуть НМТ з результатом 200 балів.

Про це повідомили на сторінці Володимирської міської ради.

Члени виконкому підтримали обдаровану молодь громади, затвердивши Порядок виплати премії міського голови випускникам, які продемонструють найвищий результат – 200 балів під час складання цьогорічного НМТ.

Як повідомила начальниця відділу освіти Наталія Митошоп, виплата премії міського голови випускникам за отримання 200 балів у національному мультипредметному тесті здійснюється відповідно до Програми розвитку освіти міської територіальної громади на 2023-2027 роки, за кошти місцевого бюджету, у розмірі 10 тисяч грн для кожного учня (без відрахування ПДВ).

Вибір редактора
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині за 200 балів на НМТ випускники отримають по 10 тисяч гривень
Сьогодні, 21:16
Підтвердили загибель воїна з Волині Володимира Забродоцького
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 2 травня
Сьогодні, 20:00
За 1700 км від кордону: Сили оборони уразили російські літаки Су-57 та Су-34
Сьогодні, 19:01
Зеленський доручив визначити терміни служби у ЗСУ та почати демобілізацію з 2026 року
Сьогодні, 18:04
Медіа
відео
1/8