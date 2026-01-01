У місті на Волині за 200 балів на НМТ випускники отримають по 10 тисяч гривень
Сьогодні, 21:16
У Володимирській громаді вирішили виплачувати грошову винагороду для випускників шкіл, які складуть НМТ з результатом 200 балів.
Про це повідомили на сторінці Володимирської міської ради.
Члени виконкому підтримали обдаровану молодь громади, затвердивши Порядок виплати премії міського голови випускникам, які продемонструють найвищий результат – 200 балів під час складання цьогорічного НМТ.
Як повідомила начальниця відділу освіти Наталія Митошоп, виплата премії міського голови випускникам за отримання 200 балів у національному мультипредметному тесті здійснюється відповідно до Програми розвитку освіти міської територіальної громади на 2023-2027 роки, за кошти місцевого бюджету, у розмірі 10 тисяч грн для кожного учня (без відрахування ПДВ).
