Волинські школярі долали смугу перешкод, літали дроном і знайомилися зі зброєю. ФОТО

Інструктори 100 омбр провели вишкіл для волинських школярів. На юних волинян челкали смуга перешкод, тактика та лазертаг.Про це йдеться на сторінці 100 ОМБр.В одному з навчальних центрів 100 омбр відбулися ознайомчі заняття з військової підготовки для учнів старших класів ліцеїв та гімназій міста Ковеля.Захід був організований з метою підвищення рівня обізнаності молоді щодо основ національної безпеки та ролі кожного громадянина у захисті держави.Під час навчання школярі ознайомилися з базовими елементами тактичної підготовки, медицини, пілотування дроном, а також прослухали лекцію з основ мінно-вибухової справи.Заняття провели досвідчені інструктори з бойовим досвідом, які не лише викладали теоретичний матеріал, а й ділилися власними історіями зі служби, що зробило навчання більш змістовним і цікавим. Учні мали можливість поставити запитання та отримати вичерпні відповіді з перших вуст.Такі заходи сприяють формуванню у молоді почуття відповідальності, дисципліни та патріотизму. Вони допомагають краще зрозуміти важливість підготовки до викликів сучасності та мотивують учнів до активної громадянської позиції.