Волинські школярі долали смугу перешкод, літали дроном і знайомилися зі зброєю. ФОТО
Сьогодні, 21:57
Інструктори 100 омбр провели вишкіл для волинських школярів. На юних волинян челкали смуга перешкод, тактика та лазертаг.
Про це йдеться на сторінці 100 ОМБр.
В одному з навчальних центрів 100 омбр відбулися ознайомчі заняття з військової підготовки для учнів старших класів ліцеїв та гімназій міста Ковеля.
Захід був організований з метою підвищення рівня обізнаності молоді щодо основ національної безпеки та ролі кожного громадянина у захисті держави.
Під час навчання школярі ознайомилися з базовими елементами тактичної підготовки, медицини, пілотування дроном, а також прослухали лекцію з основ мінно-вибухової справи.
Заняття провели досвідчені інструктори з бойовим досвідом, які не лише викладали теоретичний матеріал, а й ділилися власними історіями зі служби, що зробило навчання більш змістовним і цікавим. Учні мали можливість поставити запитання та отримати вичерпні відповіді з перших вуст.
Такі заходи сприяють формуванню у молоді почуття відповідальності, дисципліни та патріотизму. Вони допомагають краще зрозуміти важливість підготовки до викликів сучасності та мотивують учнів до активної громадянської позиції.
Коментарі 1
А в Гаразджі був навіть військовий табір для учнів.
