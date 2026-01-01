Волинські школярі долали смугу перешкод, літали дроном і знайомилися зі зброєю. ФОТО

Волинські школярі долали смугу перешкод, літали дроном і знайомилися зі зброєю. ФОТО
Інструктори 100 омбр провели вишкіл для волинських школярів. На юних волинян челкали смуга перешкод, тактика та лазертаг.

Про це йдеться на сторінці 100 ОМБр.

В одному з навчальних центрів 100 омбр відбулися ознайомчі заняття з військової підготовки для учнів старших класів ліцеїв та гімназій міста Ковеля.
Волинські школярі долали смугу перешкод, літали дроном і знайомилися зі зброєю. ФОТО
Волинські школярі долали смугу перешкод, літали дроном і знайомилися зі зброєю. ФОТО
Волинські школярі долали смугу перешкод, літали дроном і знайомилися зі зброєю. ФОТО

Захід був організований з метою підвищення рівня обізнаності молоді щодо основ національної безпеки та ролі кожного громадянина у захисті держави.

Під час навчання школярі ознайомилися з базовими елементами тактичної підготовки, медицини, пілотування дроном, а також прослухали лекцію з основ мінно-вибухової справи.
Волинські школярі долали смугу перешкод, літали дроном і знайомилися зі зброєю. ФОТО
Волинські школярі долали смугу перешкод, літали дроном і знайомилися зі зброєю. ФОТО
Волинські школярі долали смугу перешкод, літали дроном і знайомилися зі зброєю. ФОТО
Волинські школярі долали смугу перешкод, літали дроном і знайомилися зі зброєю. ФОТО
Волинські школярі долали смугу перешкод, літали дроном і знайомилися зі зброєю. ФОТО
Волинські школярі долали смугу перешкод, літали дроном і знайомилися зі зброєю. ФОТО

Заняття провели досвідчені інструктори з бойовим досвідом, які не лише викладали теоретичний матеріал, а й ділилися власними історіями зі служби, що зробило навчання більш змістовним і цікавим. Учні мали можливість поставити запитання та отримати вичерпні відповіді з перших вуст.

Такі заходи сприяють формуванню у молоді почуття відповідальності, дисципліни та патріотизму. Вони допомагають краще зрозуміти важливість підготовки до викликів сучасності та мотивують учнів до активної громадянської позиції.


Теги: Волинь, війна, навчання, молодь
Коментарі 1
А в Гаразджі був навіть військовий табір для учнів.
Вибір редактора
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зустріли звільненого з полону воїна Андрія Жолоба. ФОТО
Сьогодні, 22:38
Волинські школярі долали смугу перешкод, літали дроном і знайомилися зі зброєю. ФОТО
Сьогодні, 21:57
У місті на Волині за 200 балів на НМТ випускники отримають по 10 тисяч гривень
Сьогодні, 21:16
Підтвердили загибель воїна з Волині Володимира Забродоцького
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 2 травня
Сьогодні, 20:00
Медіа
відео
1/8