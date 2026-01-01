На Волині зустріли звільненого з полону воїна Андрія Жолоба. ФОТО
Сьогодні, 22:38
У Любомлі відбулася особлива і дуже хвилююча зустріч — до дому повернувся Андрій Жолоб - захисник, який був звільнений з ворожого полону 5 лютого та після тривалої реабілітації нарешті ступив на рідну землю.
Про це повідомляють у Любомльській громаді.
Жителі громади, рідні, друзі та небайдужі мешканці зустріли воїна з квітами, прапорами та щирими емоціями.
"Повернення кожного нашого Захисника — це велика радість для всієї громади та ще одне нагадування про ціну свободи, яку щодня виборюють українські воїни. Щиро дякуємо Герою за стійкість і вірність Україні. Бажаємо якнайшвидшого відновлення, миру, та спокійних днів поруч із близькими", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
