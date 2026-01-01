На Волині зустріли звільненого з полону воїна Андрія Жолоба. ФОТО

У Любомлі відбулася особлива і дуже хвилююча зустріч — до дому повернувся- захисник, який був звільнений з ворожого полону 5 лютого та після тривалої реабілітації нарешті ступив на рідну землю.Про це повідомляють у Любомльській громаді.Жителі громади, рідні, друзі та небайдужі мешканці зустріли воїна з квітами, прапорами та щирими емоціями."Повернення кожного нашого Захисника — це велика радість для всієї громади та ще одне нагадування про ціну свободи, яку щодня виборюють українські воїни. Щиро дякуємо Герою за стійкість і вірність Україні. Бажаємо якнайшвидшого відновлення, миру, та спокійних днів поруч із близькими", - йдеться у дописі.