У Луцьку вночі спіймали п'яного водія ЗАЗу з рекордним вмістом алкоголю в крові

Луцькі патрульні знову виявили нетверезого водія на вулицях обласного центру Волині.Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.1 травня під час дії комендантської години, близько 2-ї години, у Луцьку на вулиці Зацепи патрульні зупинили автомобіль ЗАЗ, водій якого порушував ПДР.Під час спілкування з 34-річним керманичем інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.Огляд на стан сп’яніння проводився у лікаря-нарколога. Результат — 2,51 проміле, що більш ніж у 12 разів перевищує допустиму норму.На чоловіка інспектори склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.