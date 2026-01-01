У Луцьку вночі спіймали п'яного водія ЗАЗу з рекордним вмістом алкоголю в крові

Луцькі патрульні знову виявили нетверезого водія на вулицях обласного центру Волині.

Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.

1 травня під час дії комендантської години, близько 2-ї години, у Луцьку на вулиці Зацепи патрульні зупинили автомобіль ЗАЗ, водій якого порушував ПДР.

Під час спілкування з 34-річним керманичем інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Огляд на стан сп’яніння проводився у лікаря-нарколога. Результат — 2,51 проміле, що більш ніж у 12 разів перевищує допустиму норму.
На чоловіка інспектори склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, п'яний за кермом
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Медіа
відео
1/8