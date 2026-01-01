2 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні святкують день народження журналіст Юрій Горбач (на фото) та журналіст і телеведучий Роман Вербич.
Їм, а також сьогоднішнім іменинникам – усім, хто носить ім’я Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Михайло, Роман, Зоя , – зичимо здоров’я, любові й достатку.
2 травня 1960 року відбувся перший матч футбольної команди «Волинь» на луцькому стадіоні «Авангард». Того дня лучани грали проти миколаївського «Суднобудівника».
Гра закінчилася рахунком 0:0.
За новим церковним календарем 2 травня відзначають день святителя Афанасія Великого – архієпископа Олександрійського; перенесення мощів князів Бориса і Гліба; святителя Афанасія – патріарха Константинопольського; Лубенського чудотворця, благовірного царя Бориса, просвітителя болгар.
Їм, а також сьогоднішнім іменинникам – усім, хто носить ім’я Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Михайло, Роман, Зоя , – зичимо здоров’я, любові й достатку.
2 травня 1960 року відбувся перший матч футбольної команди «Волинь» на луцькому стадіоні «Авангард». Того дня лучани грали проти миколаївського «Суднобудівника».
Гра закінчилася рахунком 0:0.
За новим церковним календарем 2 травня відзначають день святителя Афанасія Великого – архієпископа Олександрійського; перенесення мощів князів Бориса і Гліба; святителя Афанасія – патріарха Константинопольського; Лубенського чудотворця, благовірного царя Бориса, просвітителя болгар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
2 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
