2 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні святкують день народження журналіст Юрій Горбач (на фото) та журналіст і телеведучий Роман Вербич.

Їм, а також сьогоднішнім іменинникам – усім, хто носить ім’я Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Михайло, Роман, Зоя , – зичимо здоров’я, любові й достатку.

2 травня 1960 року відбувся перший матч футбольної команди «Волинь» на луцькому стадіоні «Авангард». Того дня лучани грали проти миколаївського «Суднобудівника».

Гра закінчилася рахунком 0:0.

За новим церковним календарем 2 травня відзначають день святителя Афанасія Великого – архієпископа Олександрійського; перенесення мощів князів Бориса і Гліба; святителя Афанасія – патріарха Константинопольського; Лубенського чудотворця, благовірного царя Бориса, просвітителя болгар.

