Росіяни від ранку атакували вже 5 заправок на Харківщині: є постраждалі





Про це повідомили у ДСНС, пише



Влучання у Харкові зафіксовано у Київському, Салтівському та Слобідському районах. Крім того, вранці окупанти завдали удару по автозаправній станції у місті Чугуєві.



На двох заправках — у Слобідському районі Харкова та в Чугуєві — виникли пожежі. Підрозділи ДСНС оперативно загасили їх.



Також вибухами пошкоджено обладнання заправок, 10 легкових автомобілів та будівля автомийки.



Унаслідок обстрілів постраждали двоє співробітників АЗС: 56-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес, а 37-річний — дістав поранення та був госпіталізований до медичного закладу.



За попередніми даними слідства, війська рф атакували безпілотниками типу «V2U» по об’єктах паливної інфраструктури.



Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війська рф атакують автозаправні станції у Харківській області — від ранку 1 травня під прицілом було вже 5 АЗС.Про це повідомили у ДСНС, пише Громадське Влучання у Харкові зафіксовано у Київському, Салтівському та Слобідському районах. Крім того, вранці окупанти завдали удару по автозаправній станції у місті Чугуєві.На двох заправках — у Слобідському районі Харкова та в Чугуєві — виникли пожежі. Підрозділи ДСНС оперативно загасили їх.Також вибухами пошкоджено обладнання заправок, 10 легкових автомобілів та будівля автомийки.Унаслідок обстрілів постраждали двоє співробітників АЗС: 56-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес, а 37-річний — дістав поранення та був госпіталізований до медичного закладу.За попередніми даними слідства, війська рф атакували безпілотниками типу «V2U» по об’єктах паливної інфраструктури.Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

