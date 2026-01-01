У відпустці зупинилося серце воїна з Волині Андрія Сидорука
Сьогодні, 13:49
Перебуваючи у відпустці, зупинилося серце маневичанина Сидорука Андрія Івановича, 1983 року народження.
Про це повідомили у Маневицькій громаді.
"До призову на службу Андрій Іванович працював робітником у Маневицькому ліцеї №1 імені Героя України Андрія Снітка.
Спогади про Андрія найкращі. Він був працьовитий, завжди з посмішкою, щирий, добрий - світла людина.
З січня 2024 року проходив службу в одному з підрозділів Збройних Сил України, виконуючи обов’язки оператора відділення радіоелектронної боротьби. Він мужньо боронив Україну на найгарячіших напрямках фронту.
Нещодавно воїн отримав заслужену відпустку, щоб відновити сили після важких воєнних буднів. На жаль його серце, виснажене війною, зупинилося сьогодні, 1 травня вдома.
Висловлюю щирі співчуття мамі Надії Якимівні, дружині Оксані Миколаївні, синам Івану та Дмитру, рідним і близьким з приводу непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.
Церемонія прощання і поховання українського захисника відбудеться завтра, 2 травня, у селищі Маневичі.
Про час та місце прощання з воїном буде повідомлено згодом.
"Проводжаємо нашого Героя з глибокою вдячністю та шаною", - зазначають у громаді.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
