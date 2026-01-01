Судитимуть 21-річного волинянина, який зрубав 120 дерев

Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо 21-річного жителя села Тойкут Ковельського району за фактом незаконної порубки, перевезення та збуту незаконно зрубаних дерев.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Чоловіка обвинувачують у тому, що упродовж грудня 2025 року він незаконно рубав дерева у лісовому масиві поблизу села Запруддя Камінь-Каширського району.Якийсь час йому вдавалося вивозити з лісу та збувати деревину, проте 19 грудня 2025 року під час перевезення незаконно зрубаних дерев його дії були викриті працівниками поліції.Усього волинянин зрубав 120 дерев, завдавши природному середовищу шкоди на понад 720 тисяч гривень.Невдовзі обвинувачений постане перед судом.