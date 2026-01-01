Табуни «шахедів» над Україною: Росія від ранку атакує дронами





Про це повідомляє



Станом на 12:00 повітряна тривога через загрозу дронів була оголошена у Сумській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, а також частинах Київської, Кіровоградської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Житомирської областей.



За даними моніторингових каналів, над територією країни зараз перебувають десятки російських дронів. При цьому у соцмережах пишуть, що українці спостерігають "цілі табуни" ворожих "Шахедів".



Крім того, моніторингові канали зафіксували передислокацію двох бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" на аеродром "Енгельс". Не виключено, що під час передислокації можуть відбутися пуски ракет.



Нічна атака РФ на Україну



З вечора 30 квітня і до ранку 1 травня російська армія запустила по Україні понад 200 ударних дронів різних типів. Серед них і реактивні "Шахеди", і "Італмаси", і "Гербери".



За ніч протиповітряна оборона збила та подавила 190 ворожих дронів. Однак 20 безпілотників все ж влучили по 14 локаціях.

