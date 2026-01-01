Табуни «шахедів» над Україною: Росія від ранку атакує дронами
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та моніторингові канали.

Станом на 12:00 повітряна тривога через загрозу дронів була оголошена у Сумській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, а також частинах Київської, Кіровоградської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Житомирської областей.

За даними моніторингових каналів, над територією країни зараз перебувають десятки російських дронів. При цьому у соцмережах пишуть, що українці спостерігають "цілі табуни" ворожих "Шахедів".

Крім того, моніторингові канали зафіксували передислокацію двох бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" на аеродром "Енгельс". Не виключено, що під час передислокації можуть відбутися пуски ракет.

Нічна атака РФ на Україну

З вечора 30 квітня і до ранку 1 травня російська армія запустила по Україні понад 200 ударних дронів різних типів. Серед них і реактивні "Шахеди", і "Італмаси", і "Гербери".

За ніч протиповітряна оборона збила та подавила 190 ворожих дронів. Однак 20 безпілотників все ж влучили по 14 локаціях.

Вибір редактора
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Судитимуть 21-річного волинянина, який зрубав 120 дерев
Сьогодні, 13:07
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Сьогодні, 12:41
Табуни «шахедів» над Україною: Росія від ранку атакує дронами
Сьогодні, 12:24
Коригувальником російських ударів по Миколаєву виявився рецидивіст, - СБУ
Сьогодні, 11:43
Японська якість Casio як золотий стандарт для сучасного користувача
Сьогодні, 11:29
