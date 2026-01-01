Обшуки у луцькому ліцеї № 15: директора відсторонили від виконання обов’язків

Олега Гребенюка відсторонили від виконання обов’язків після оголошення підозри щодо фіктивного працевлаштування та розтрати бюджетних коштів.



Таке рішення ухвалили у зв’язку зі слідчими діями, повідомив Віталій Бондар.



Нагадаємо, 1 травня у ліцеї № 15 відбулися обшуки. За результатами слідчих дій директору ліцею, його заступнику й секретарю повідомили про підозру і призначили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.



Станом на зараз, обов’язки директора у ліцеї виконує його заступник (за інформацією на сайті ліцею, там 4 заступники директора — mm). Щодо інших фігурантів справи кадрових рішень поки немає.



«У зв’язку з проведенням слідчих дій директор відсторонений. Чи повернеться він до роботи — навряд чи», — зазначає Віталій Бондар.



misto.media намагалось взяти коментар у директора ліцею № 15 Олега Гребенюка, однак він — «поза зоною».



За даними слідства, працівники організували схему з оформленням на роботу людей, які фактично не працювали. Йдеться переважно про чоловіків призовного віку, яким так забезпечували відстрочку від мобілізації.



Формально працевлаштованим нараховували зарплати та премії. Частину цих коштів вони передавали організаторам схеми.



Загальна сума збитків перевищує 3 млн грн. З них майже 1 млн грн псевдопрацівники перерахували безпосередньо на рахунки фігурантів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

