ТЦК не повинні займатись примусовою мобілізацією, - Офіс військового омбудсмана





Про це заявили в Офісі військового омбудсмана на запит



В Офісі військового омбудсмана вважають, що потрібно внести зміни в наказ Міністерства оборони України №402, який регламентує проведення ВЛК, щоб «певна частина військовослужбовців, які зараз визнані “обмежено придатними”, були визнані непридатними і мали можливість звільнитися зі служби».



Окрім того, там закликають усунути юридичну колізію між підставами для звільнення з військової служби та підставами для отримання відстрочки від мобілізації. Через це виникають ситуації, коли людина не підлягає мобілізації, та якщо вже служить — не може звільнитись.



«Наразі діє стаття 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, яка регулює звільнення з військової служби. А також стаття 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, що визначає підстави для відстрочки від мобілізації. Вони різняться, що є нелогічним. Підстави для звільнення з військової служби та для отримання відстрочки повинні бути однаковими. Відповідні пропозиції були подані до профільного комітету Верховної Ради», – йдеться у відповіді.



Що ж до реформи ТЦК та СП, в Офісі військового омбудсмана наголошують: їхня позиція залишається незмінною — «військовослужбовці ТЦК та СП не повинні займатися примусовою мобілізацією».



«Згідно із законодавством, примусом повинні займатися правоохоронні органи, зокрема спеціально підготовлені поліціянти, які краще вміють убезпечити себе та ефективніше комунікують із цивільним населенням. Основні завдання військовослужбовців ТЦК та СП — формування мобілізаційного плану, постановка на облік, розподіл особового складу, а також соціальна підтримка», — зауважують в Офісі.



Там ініціюють розділення ТЦК та СП. Цю концепцію, кажуть, запропонували Міністерству оборони.



«Одні й ті самі військовослужбовці не повинні займатися і процесом мобілізації, і соціальною підтримкою. Частину цих функцій на себе повинні взяти обласні військові адміністрації та місцеве самоврядування, зокрема щодо супроводу родин, організації поховань», — підсумували в Офісі військового омбудсмана.



Там також повідомили, що в одній із військових частин, до якої мобілізували дві тисячі ймовірно непридатних до служби чоловіків — виявились люди з наркотичною залежністю.

