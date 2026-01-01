На Волині в аварії загинув мотоцикліст
Сьогодні, 13:24
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 4 травня, на перехресті у Ковелі.
Зі слів очевидців, зіткнулися Audi та мотоцикл. Водій двоколісного від отриманих травм загинув.
Наразі на місці ДТП працює слідчо-оперативна група.
Як зазначили Волинським Новинам у пресслужбі ГУНП у Волинській області, дійсно у Ковелі трапилася смертельна аварія. Обставини встановлюють правоохоронці.
Деталі – згодом.
