Загинув на Великдень: у Луцьку попрощалися з воїном Олександром Кущом
Сьогодні, 12:59
Сьогодні, 4 травня, у Свято-Благовіщенському храмі міста Луцька відспівали військовослужбовця Куща Олександра Борисовича (07.07.1980 р.н.). Боєць загинув на Великдень 12 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоселівка Донецької області.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Поховали Олександра Куща на кладовищі у селі Прилуцьке.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
