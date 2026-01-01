Загинув на Великдень: у Луцьку попрощалися з воїном Олександром Кущом

Куща Олександра Борисовича (07.07.1980 р.н.). Боєць загинув на Великдень 12 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоселівка Донецької області.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Поховали Олександра Куща на кладовищі у селі Прилуцьке.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





