Росія закатувала у полоні 375 військових і цивільних, - Коордштаб





Про це розповів в інтерв’ю Богдан Охріменко.



«На жаль, у рамках репатріаційних заходів Росія передала 375 мертвих військових і цивільних українців, які вважалися полоненими. З них 146 були підтверджені МКЧХ як полонені, а перебування в полоні 229-х людей були підтверджені іншими джерелами, серед яких свідчення звільнених з полону, що вони були живі. Росія віддала їхні тіла з ознаками тортур, виснаження, ненадання медичної допомоги», - сказав він.



Охріменко додав, що українські правоохоронні органи фіксують усі такі випадки і передають інформацію про це до Міжнародного кримінального суду.



«По великому рахунку, відповідно третьої Женевської конвенції, Російська Федерація несе відповідальність за життя і здоров’я полонених, яких утримує. І коли вона повідомляє МКЧХ, що захопила в полон таких то військових, то гарантує задоволення їхніх базових потреб на їжу, одяг, медичне забезпечення. Росія не виконує ці зобов’язання і коли нам передають тіла полонених, ми вкотре фіксуємо воєнні злочини», - зазначив керівник Секретаріату Коордштабу.



Нагадаємо, у 2024 році стало відомо, що у російському полоні померла українська журналістка Вікторія Рощина, яка зникла 3 серпня 2023 року на тимчасово захопленій Росією території, звідки вона робила репортаж.



На початку 2025 року РФ передала тіло журналістки з ознаками тортур і без частини органів.



7 вересня 2024 року у слідчому ізоляторі №3 міста Кізел Пермського краю РФ від численних травм та ушкоджень помер міський голова тимчасово захопленого росіянами Дніпрорудного Запорізької області Євген Матвєєв.

