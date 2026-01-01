Дрони атакували столицю росії, вибухи пролунали за 6 кілометрів від Кремля

Сергій Собянін підтвердив атаку - постраждалих немає. Одночасно дрони фіксували над Самарою.



Про це повідомляє



Що сталося в Москві



Вибух пролунав у районі Мосфільмівської вулиці. Російські Telegram-канали опублікували фото пошкодженої будівлі.



На місці події працюють екстрені служби, прилеглі вулиці перекрито.



"За попередніми даними, безпілотник влучив у будівлю в районі Мосфільмівської. Постраждалих немає. Служби працюють на місці події", - написав мер міста Сергій Собянін.



За даними моніторингових каналів, українські БПЛА маневрували над містом на наднизьких висотах. Атака відбулася за п'ять днів до запланованого параду 9 травня на Красній площі.



Самара також під ударом



Паралельно з Москвою ударний БПЛА зафіксували в небі над Самарою. Інформація про наслідки уточнюється.



Сили оборони завдали удару по російському ракетному кораблю "Каракурт", який перебував у порту Приморськ. Це судно є носієм крилатих ракет "Калібр", які окупанти регулярно використовують для атак на територію України.



3 травня президент Володимир Зеленський повідомив про ураження двох російських нафтових танкерів в акваторії порту Новоросійськ. Ці судна залучалися до перевезення нафти.

