Донать 100 грн — виграй BMW: у Луцьку збирають на роботизовані комплекси для «Любарту»





Масштабне відкриття збору відбулося на стадіоні «Авангард».



Як розповів один з ініціаторів збору, бізнесмен та блогер Олександр Князєв, після



«Ми закрили збір для Матвія Колядюка і вирішили не зупинятися. Надійшло прохання від наших волинських захисників про наземні роботизовані комплекси, які забезпечують евакуацію, без ризику життя для наших хлопців та дівчат. Ми погодилися одразу. Буде три коротких банки тривалістю по 10 днів. На кожну банку на розіграш даємо автомобіль та по 5 айфонів. Мусимо рятувати багато життів разом», – розповів Олександр Князєв.



Бізнесмен та блогер Олександр Князєв

Блогер та підприємець Тарас Карвіна, вже не вперше організовує збори для військових, тож і цей ініціював без роздумів.



«Ці наземні роботизовані комплекси – бережуть життя наших воїнів. Не потрібно відправляти декілька бійців у небезпечні точки, щоб врятувати інших, за них це може зробити робот. Ми маємо забезпечити наші бригади такими засобами. Це їх безпека», – розповів Тарас Карвіна.



На події були присутні блогери, волонтери, військовослужбовці та представники місцевої влади.



Зокрема, наземними роботизованими комплексами хочуть забезпечити 20-ту бригаду спеціального призначення «Любарт», 100-ту та 14-ту механізовану бригаду.



Задля цього організували великий розіграш автівки BMW та 5-ти Iphone 17. Щодо умов, то потрібно внести 100 гривень на цю банку, та вказати свій номер телефону в коментарі до платежу. Вже 11 травня в прямому ефірі Монобанк рандомно обере переможців призів.



Реквізити для участі:

Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/9Zfc3ptSek

Номер картки банки: 4874 1000 2690 0244





