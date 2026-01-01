Військовий з Луцька виграв квартиру під час благодійного розіграшу для Матвія Колядюка





Благодійники закрили збір коштів і провели розіграш призів.



До слова, 5 місяців тому волинські блогери та бізнесмени обʼєдналися і відкрили збір на порятунок хлопчика з Волині Матвія Колядюка. В дитини – рідкісна генетична хвороба мʼязова дистрофія Дюшена.



Щоб зібрати якомога більше коштів, впродовж цього часу ініціативна група з порятунку дитини влаштовували різноманітні заходи: частування, катання на гірках, коляду, концерти, фестивалі. Учора, 16 квітня, вдалося закрити збір і зібрати потрібну суму.



«Ми не лише зібрали 2,9 мільйона доларів для Матвія, а й маємо залишок на банці, яким закриємо збір хлопчику з такою ж хворобою, Богдану Ільківу. А якщо кошти ще лишаться – мама Матвія Тетяна допоможе ще комусь з дітей з мʼязовою дистрофією Дюшена. Ми моментами сумнівалися, чи зберемо усю суму, а вийшло навіть більше», – розповів один з організаторів збору Тарас Карвіна.



Під час заходу, Монобанк рандомно обирав переможців цінних призів серед тих, хто задонатив від 500 гривень на основну банку мами Матвія. Квартиру в житловому комплексі «Гордість» від компанії «Сімейна Фортеця» виграв військовослужбовець Сергій з Луцька.



«Я тільки вийшов з позиції – і тут ваш дзвінок. Я в шоці. В мене просто немає слів. Але найголовніше – дитина матиме шанс на життя», – розповів переможець Сергій, який отримав квартиру.





Власник будівельної компанії «Сімейна Фортеця» Олександр Князєв, який надав для розіграшу квартиру, розповів, що це велика честь, що житло дісталося військовому.



«Ми дуже переживали, щоб наші призи отримали люди, які потребують. Все склалося ідеально, і до сліз щемливо, що нашу квартиру забирає військовий. Ми щиро радіємо, що такі люди отримали наші призи, але найголовніше – збір для Матвія закрито. Дуже дякуємо усім, хто долучився, хто поширював інформацію, хто донатив. Усім і кожному величезне дякую. Ми разом зробили неможливе», – розповів Олександр Князєв.



На заході були присутні не лише блогери, а й бізнесмени, представники Луцької міської ради, Волинської обласної військової адміністрації. Також долучилися представники ДСНС Волині, поліції Волині, муніципальної варти, які також впродовж збору допомогали Матвію Колядюку.





«Я просто хочу подякувати усім блогерам і бізнесменам, які взялися допомагати нашому Матвію. Хочу дуже сильно низько вколинитися усім і кожному, і повірте, я усе життя памʼятиму про вашу допомогу. Дякую усім, хто донатив і хто ратував з нами нашого Матвія»,– подякувала мама Матвія Тетяна Колядюк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію