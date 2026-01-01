У Луцьку на п'яти вулицях гарячу воду вимкнуть на місяць раніше

Центральні теплові пункти від котельні на вулиці Магістральній, 56 тимчасово припинять подачу гарячої води з 27 квітня по 31 травня.

Таке рішення ухвалили 16 квітня на засіданні виконавчого комітету міськради, пише misto.media.

Роботу ЦТП призупинять через необхідність будівельно-монтажних робіт на котельні, зокрема монтажу установки конденсації димових газів.

Відповідно до попереднього графіка гарячу воду мали вимкнути з 1 по 22 червня. Тепер строки змістили майже на місяць раніше.

Без гарячої води залишаться будинки за адресами:

вул. Грабовського: 7-Д, 9-Г, 11-В;

вул. Сергія Климчука: 1-Е;

вул. Ярослава Мудрого: 50-В;

вул. Гнідавська: 65-А;

бульвар Івана Газюка: 8, 15-Б.

Повний графік відключення гарячої води влітку оприлюднили у березні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, вода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
