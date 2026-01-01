У Луцьку на п'яти вулицях гарячу воду вимкнуть на місяць раніше





Таке рішення ухвалили 16 квітня на засіданні виконавчого комітету міськради, пише



Роботу ЦТП призупинять через необхідність будівельно-монтажних робіт на котельні, зокрема монтажу установки конденсації димових газів.



Відповідно до попереднього графіка гарячу воду мали вимкнути з 1 по 22 червня. Тепер строки змістили майже на місяць раніше.



Без гарячої води залишаться будинки за адресами:



вул. Грабовського: 7-Д, 9-Г, 11-В;



вул. Сергія Климчука: 1-Е;



вул. Ярослава Мудрого: 50-В;



вул. Гнідавська: 65-А;



бульвар Івана Газюка: 8, 15-Б.



Повний графік відключення гарячої води влітку оприлюднили у березні.

