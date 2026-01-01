У Луцьку на п'яти вулицях гарячу воду вимкнуть на місяць раніше
Сьогодні, 15:05
Центральні теплові пункти від котельні на вулиці Магістральній, 56 тимчасово припинять подачу гарячої води з 27 квітня по 31 травня.
Таке рішення ухвалили 16 квітня на засіданні виконавчого комітету міськради, пише misto.media.
Роботу ЦТП призупинять через необхідність будівельно-монтажних робіт на котельні, зокрема монтажу установки конденсації димових газів.
Відповідно до попереднього графіка гарячу воду мали вимкнути з 1 по 22 червня. Тепер строки змістили майже на місяць раніше.
Без гарячої води залишаться будинки за адресами:
вул. Грабовського: 7-Д, 9-Г, 11-В;
вул. Сергія Климчука: 1-Е;
вул. Ярослава Мудрого: 50-В;
вул. Гнідавська: 65-А;
бульвар Івана Газюка: 8, 15-Б.
Повний графік відключення гарячої води влітку оприлюднили у березні.
Таке рішення ухвалили 16 квітня на засіданні виконавчого комітету міськради, пише misto.media.
Роботу ЦТП призупинять через необхідність будівельно-монтажних робіт на котельні, зокрема монтажу установки конденсації димових газів.
Відповідно до попереднього графіка гарячу воду мали вимкнути з 1 по 22 червня. Тепер строки змістили майже на місяць раніше.
Без гарячої води залишаться будинки за адресами:
вул. Грабовського: 7-Д, 9-Г, 11-В;
вул. Сергія Климчука: 1-Е;
вул. Ярослава Мудрого: 50-В;
вул. Гнідавська: 65-А;
бульвар Івана Газюка: 8, 15-Б.
Повний графік відключення гарячої води влітку оприлюднили у березні.
Вибір редактора
Останні новини
Військовий з Луцька виграв квартиру під час благодійного розіграшу для Матвія Колядюка
Сьогодні, 15:08
У Луцьку на п'яти вулицях гарячу воду вимкнуть на місяць раніше
Сьогодні, 15:05
Що краще для собаки Royal Canin чи Hills
Сьогодні, 15:00
На Волині середня пенсія нижча, ніж загальноукраїнська
Сьогодні, 14:41
Україну очікують два стрибки цін на продукти
Сьогодні, 14:27