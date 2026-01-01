На Волині середня пенсія нижча, ніж загальноукраїнська
Сьогодні, 14:41
Станом на квітень 2026 року середня пенсія в Україні складає 7 236 гривень. На Волині цей показник нижчий — 6 734 гривні, торік було 5 897.
Такі дані оприлюднили на платформі для роботи з відкритими даними Опендатабот.
Найвищі пенсійні виплати у столиці (9864 грн), найнижчі — на Тернопільщині (5612 грн). Загалом у 8 регіонах виплати дотягують до середнього рівня або перевищують його.
В Опендатабот додали, що майже кожен четвертий пенсіонер отримує орієнтовно 3 500 гривень. Проте за рік частка людей із найнижчими пенсіями зменшилася з 36% до 28%.
Довідково: станом на 1 квітня 2026 року на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду у Волинській області перебуває 257 586 пенсіонерів.
