Масовані удари по Україні будуть 7 разів на місяць, - Сибіга





Як повідомляє Андрій Сибіга на Анталійському дипломатичному форумі.



Що відомо про плани Росії



За даними нашої розвідки, РФ готується до масованих атак найближчим часом.



"У нашій реальності масована атака означає щонайменше 400 безпілотників у поєднанні з щонайменше 20 ракетами. І вони готуються атакувати нас, згідно з даними розвідки, сім разів на місяць", - сказав Сибіга.



Сім масованих ударів на місяць - це фактично удар раз на чотири дні. До цього часу Росія здійснювала такі атаки приблизно раз у 8-10 днів, інколи періоди між ударами були й довшими. Тоді російські війська віддавали перевагу дроновим атакам.



Нагадаємо, США почали затримувати постачання зброї до Євросоюзу, а значить - і до України.



Причина - американські запаси вичерпалися через тривалу війну з Іраном. Затримки стосуються контрактів, які вже були підписані й оплачені.



Тим часом Росія продовжує бити по Україні. Вранці 17 квітня була атакована Чернігівська ТЕЦ. Удари також були по цивільній інфраструктурі Дніпра та області.

