У волинянина вилучили п’ять риболовних сіток і понад сотню різної риби: збитки - майже пів мільйона гривень

На Камінь-Каширщині під час операції «Нерест» викрили порушника: збитки - майже пів мільйона гривень.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.16 квітня, близько 22 години, поліцейські спільно з інспекторами Волинського рибоохоронного патруля задокументували факт незаконного вилову риби на території ландшафтного заказника озера «Сірче».У прибережній зоні поблизу села Добре Камінь-Каширського району в 49-річного місцевого жителя правоохоронці виявили та вилучили п’ять риболовних сіток і понад сотню риби різних видів, зокрема: плитка, плоскирка, окунь, лин, щука.Сума завданих збитків водному господарству України становить понад 475 тисяч гривень - фактично майже пів мільйона.За цим фактом вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 249 (незаконне зайняття рибним промислом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф, обмеження або позбавлення волі.