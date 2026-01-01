У волинянина вилучили п’ять риболовних сіток і понад сотню різної риби: збитки - майже пів мільйона гривень
Сьогодні, 12:26
На Камінь-Каширщині під час операції «Нерест» викрили порушника: збитки - майже пів мільйона гривень.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
16 квітня, близько 22 години, поліцейські спільно з інспекторами Волинського рибоохоронного патруля задокументували факт незаконного вилову риби на території ландшафтного заказника озера «Сірче».
У прибережній зоні поблизу села Добре Камінь-Каширського району в 49-річного місцевого жителя правоохоронці виявили та вилучили п’ять риболовних сіток і понад сотню риби різних видів, зокрема: плитка, плоскирка, окунь, лин, щука.
Сума завданих збитків водному господарству України становить понад 475 тисяч гривень - фактично майже пів мільйона.
За цим фактом вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 249 (незаконне зайняття рибним промислом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф, обмеження або позбавлення волі.
