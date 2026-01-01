З початку року на Волині у ДТП загинуло вже троє неповнолітніх

З початку року на території області загинуло вже троє неповнолітніх.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Про це свідчить статистика аварійності за період 1 січня – 16 квітня. Поліція постійно проводить профілактику ДТП та закликає дорослих особливо дбати про дітей на дорогах.Загалом, за вказаний період на території області зареєстровано понад 860 дорожньо-транспортних пригод. Це дещо менше, ніж за аналогічний час 2025 року. Окрім того, знизилась кількість ДТП з потерпілими та загиблими.Та аварії за участю дітей мають тривожну тенденцію і продовжують викликати занепокоєння.Так, протягом трьох з половиною місяців зареєстровано 9 ДТП за ст. 286 КК України за участю 13 дітей, в яких 10 дітей травмовано, а 3 - померло. Із 13 потерпілих дітей 3 дитини малолітні до 14 років, 10 неповнолітні (від 14 до 18 років)."Кожна така аварія - це трагедії для родини, громади і всієї країни. І запобігти їм можна лише спільною відповідальністю дорослих і свідомістю дітей.Нагадаємо про найрезонансніші.5 квітня, близько 20 години, поблизу села Носачевичі Луцького району, 17-річний водій автомобіля Славута не впорався з керуванням та зіткнувся із деревом. Він та ще двоє пасажирів, 18 і 16 років, отримали травми, їх госпіталізували до медзакладів. Ще один 17-річний пасажир від отриманих травм помер у кареті швидкої.12 квітня, близько 18 години, між селами Хоцунь та Сваловичі Камінь-Каширського району, 17-річний водій BMW не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя дороги та декілька разів перевернувся. Внаслідок цього - 2 пасажири автомобіля - 16-річний та 15-річна школярі загинули на місці події", - зазначають у поліції.Поліція Волині наголошує: за кожною цифрою - життя дитини, яке вже не повернути.Кілька секунд необережності, відсутність досвіду чи контролю з боку дорослих можуть мати фатальні наслідки.Також упродовж 2026 року діти вчинили 15 адміністративних правопорушень, передбачених ст. 130 КУпАП – керування в стані сп’яніння.Поліцейські системно проводять профілактику ДТП на дорогах області, однак це – спільна відповідальність.Дорослі, не дозволяйте дітям сідати за кермо без посвідчення водія та належної підготовки; контролюйте, де і з ким перебувають ваші діти; говоріть із ними про реальні наслідки порушень правил дорожнього руху; будьте прикладом відповідальної поведінки на дорозі.Діти та підлітки, транспортний засіб - це не розвага, а джерело підвищеної небезпеки!