Близько 500 спортсменів у Луцьку: стартував чемпіонат України з кікбоксингу WAKO. ФОТО
Сьогодні, 12:18
У Луцьку протягом трьох днів перебуватимуть близько 500 спортсменів із різних куточків України. 16 квітня у місті розпочалися Всеукраїнський чемпіонат з кікбоксингу WAKO, а також турнір WAKO серед дітей, юнаків і юніорів.
Змагання присвячені пам’яті волинянина, заслуженого тренера України та воїна Віталія Тимофєєва з Ковеля, який загинув на фронті у 2024 році.
Під час заходу була присутня дружина Героя. Вона поділилася, що її чоловік понад два десятиліття віддав тренерській справі, а його вихованці неодноразово ставали переможцями та призерами чемпіонатів України, Європи й світу.
«Я бажаю, аби цей чемпіонат був, як символ пам’яті про силу, про відвагу, про любов до України. Для нашої сім’ї дуже важлива пам’ять про Віталія не лише в серцях наших… Дуже прошу усіх небайдужих підписати петицію про присвоєння Героя України Віталію Тимофєєву. Кожен голос важливий. І ваш голос – це шана усім нашим воїнам і захисникам. У наш час зібрати таку кількість учасників, везти дітей на турнір – це дуже складно. Але саме завдяки таким фанатам, як мій чоловік, які живуть ціє справою – є результат», – виступила Інна Тимофєєва.
Президент Федерації кікбоксингу WAKO у Волинській області Максим Дядюра розповів, що турнір проводиться з 2018-го року. На території Волинської області – в Луцьку – уперше.
«Та кількість спортсменів, що приїхала до міста, дає розуміння, що ми йдемо в правильному напрямку, що спорт розвивається, кікбоксинг популяризується в країні. Луцьк сьогодні приймає гостей з Дніпропетровської, Київської, Донецької, Хмельницької областей… дуже багато областей».
За словами Максима Дядюри, чемпіонат відбувся, зокрема, й за підтримки благодійного фонду «Серце Української Нації» та групі компаній ЗПЕК (Західна паливно-енергетична компанія). Змагання триватимуть три дні у Волинській обласній ДЮСШ. Поєдинки стартували 16 квітня.
У п’ятницю, 17 квітня, о 17:00 в межах Чемпіонату України буде гала-вечір, під час якого відбудуться фінальні бої, а кращі спортсмени змагатимуться за пояси чемпіонів.
18 квітня завершиться турнір серед дітей, юнаків і юніорів, присвячений пам’яті волинського воїна, заслуженого тренера України Віталію Тимофєєву.
«Я, на жаль, не знав його особисто. Але я дуже-дуже багато чув про Віталія, як про людину й тренера. Спілкувався з його учнями. Це перший трунір у його честь. Гадаю, що він мусить проходити щороку. Бо людина живе доти, доки живе пам’ять про неї. І, насамперед, це турнір не лише про двобої. Він про пам’ять, про вдячність Віталію Тимофєєву і всім, хто боронив і продовжує боронити Україну», – сказав Максим Дядюра.
Довідково:
Віталій Тимофєєв був учасником АТО. На початку повномасштабного вторгнення він добровільно став до лав захисників. У званні майора служив на посаді заступнику командира 2-го механізованого батальйону з артилерії 100 ОМБР. Його життя обірвалося 21 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.
Нагороджений державними та військовими відзнаками, зокрема нагрудними знаками «Сталевий хрест» і «Срібний хрест», а також відзнакою «За жертовність» (посмертно).
Вибір редактора
Останні новини
З початку року на Волині у ДТП загинуло вже троє неповнолітніх
Сьогодні, 12:22
СБУ вполювала агентку ФСБ, яка коригувала удари по Одещині
Сьогодні, 12:20
Близько 500 спортсменів у Луцьку: стартував чемпіонат України з кікбоксингу WAKO. ФОТО
Сьогодні, 12:18