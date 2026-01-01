На Провідну неділю на маршрути в Луцьку вийдуть додаткові тролейбуси та маршрутки

Цими днями, 17 та 18 квітня, для перевезення пасажирів дов селі Гаразджа на тролейбусному маршруті №3 «Лісництво-с.Гаразджа» додатково буде залучено дві одиниці транспорту.Ці два тролейбуси курсуватимуть в прямому та зворотному напрямку від Київського майдану до кладовища в Гараздж з 09:00 до 19:00, повідомляє в телеграмі Луцька міськрада.Також на автобусному маршруті №3 «Гаразджа кладовище-Госпіталь» здійснюватимуть перевезення пасажирів 5 великогабаритних автобусів типу VDL.Нагадаємо, що у Провідну неділю, 19 квітня, буде залучено до перевезень вісім тролейбусів за маршрутом № 10 “Захисників України — с. Гаразджа (кладовище)”.Транспорт рухатиметься за таким маршрутом: вул. Захисників України, пр-т Соборності, пр-т Перемоги, пр-т Василя Мойсея, вул. Винниченка, пр-т Волі, вул. Рівненська, с. Гаразджа (кладовище).Перевізникам рекомендовано залучити додаткові транспортні засоби на автобусних маршрутах № 3 “Гаразджа (кладовище) — Госпіталь” та № 10 “Промислова (Академія рекреаційних технологій і права) — Потебні”.