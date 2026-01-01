Провідна неділя або Фомина неділя 2026 року: що це за особливий день, чому його ще називають Антипасха
Сьогодні, 05:17
Антипасха — це не «протиставлення» Великодню, а його продовження. Це восьмий день після Воскресіння Христового, який завершує Світлу седмицю та знову повертає вірян до теми перемоги життя над смертю, передає ТСН.
Назва «Фомина неділя» пов’язана з євангельською подією: саме цього дня Ісус Христос з’явився апостолу Фомі, який не повірив у Його воскресіння без доказів. Побачивши рани Спасителя, Фома остаточно утверджується у вірі.
Саме ця подія стала підставою для ще однієї назви — Фомина неділя, або Антипасха.
Провідна неділя: поминальний тиждень після Великодня
В українській традиції наступні дні після Фоминої неділі утворюють так званий Фомин тиждень, який у багатьох регіонах має поминальний характер.
Саме в цей період відбуваються проводи померлих, коли родини відвідують кладовища, моляться та вшановують пам’ять предків. Через це неділю також називають Провідною.
Красна гірка: давні весняні обряди та язичницьке коріння
Поряд із церковними традиціями існує й народний пласт святкування — Красна гірка. Це свято має дохристиянське походження та пов’язане з приходом весни, пробудженням природи й молодіжними гуляннями.
Святкування традиційно відбувалися на пагорбах — «гірках», які символізували висоту, початок нового циклу та життєву силу.
У народних звичаях цей день супроводжувався піснями, хороводами та обрядами, пов’язаними з молодістю та весняним оновленням. За етнографічними описами, зокрема Олекси Воропая, у цей період існували ритуали вибору «красної дівчини» — символу весни та краси.
Що дозволено робити на Провідну неділю
У день Антипасхи та протягом поминального тижня віряни традиційно:
відвідують могили померлих родичів;
замовляють поминальні служби (панахиди);
моляться за душі предків;
приносять до храму пожертви та милостиню;
діляться великодніми стравами з проханням про молитву;
беруть участь у богослужіннях і причасті.
Церква не встановлює суворих постових обмежень у цей день.
Що заборонено на Проводи
У народній та релігійній традиції існує низка застережень:
не варто проводити прибирання на кладовищах — дозволяється лише відвідування;
заборонено вживати алкоголь, особливо на цвинтарі;
не рекомендується важка фізична праця;
не слід починати нові справи;
не можна відмовляти у допомозі чи милостині.
Окремо наголошується: небажано брати на кладовище маленьких дітей і вагітних жінок, а також приносити штучні квіти — перевага надається живим.
Народні прикмети на Антипасху
З цим днем пов’язаний цілий ряд погодних і побутових прикмет:
цвітіння горобини віщує врожайний рік;
червоний світанок — до спекотного літа;
ясна погода — до теплого сезону;
дощ і прохолода — до холоднішого літа.
Також вважалося, що самотність у цей день — недобрий знак. Тому Антипасху традиційно проводили у родинному колі або серед громади, щоб забезпечити добробут і гармонію на весь рік.
