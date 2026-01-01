З ферми на Волині втекла бізонка: тварина зникла після переселення і досі не знайдена





Як повідомив журналістам Юрій Веремчук, інцидент стався раптово — тварина змогла перестрибнути огорожу. Господар зізнається, це його халатність, мовляв, треба було вище зробити огородження.



Бізонка молода, віком близько року, вагою до 200 кілограмів. Чоловік придбав її в обмін на інших тварин зі своєї ферми. Після втечі її ще бачили поблизу населеного пункту, у долині поблизу села Фалемичі, однак згодом тварина зникла в напрямку лісу.



«Ми гнали, люди допомагали, вона ще була ближче, а потім пішла в ліс. Далі я вже її не шукав», — розповів Юрій Веремчук, господар втікачки.



Станом на зараз бізонка не повернулася на ферму, тож її подальша доля невідома. Господар припускає, що тварина може приєднатися до інших свійських тварин у приватних господарствах або самостійно з’явитися в іншому населеному пункті.



«Я думаю, що вона десь зʼявиться. Це велика тварина — її точно помітять».



Попри незвичний вигляд і вагу, бізони не є хижаками. За словами Юрія, вона не нападає, може хіба прибитися до корів або інших тварин. Серйозних інцидентів поки не фіксували, однак поява великої тварини в окрузі викликала подив.



Господарство «Перша хата» утримує різних тварин — від буйволів і коней до альпак, страусів, поні та дрібної домашньої живності. За словами Юрія Веремчука, бізони в регіоні — рідкість, і їх часто плутають із зубрами.



Утримують таких тварин переважно приватні ферми. На сьогоднішній день ціна за теля бізона від 5 000 євро.



Тим часом у соцмережах ширяться відео, на яких зафіксовано момент «погоні» за твариною посеред поля.

