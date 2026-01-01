Дві хвилі атак: Росія запустила по Україні 703 ракети та безпілотники

Противник здійснив дві хвилі комбінованих атак по території України із застосуванням ракет наземного, повітряного базування та ударних безпілотників.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Всього за добу радіотехнічні війська Повітряних сил виявили 703 повітряні цілі:

19 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400;

20 крилатих ракет Х-101;

5 крилатих ракет «Іскандер-К»;

659 БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотників інших типів.

Станом на 07:30 протиповітряна оборона збила/подавила 667 ворожих цілей:

19 крилатих ракет Х-101;

8 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400;

4 крилаті ракети «Іскандер-К»;

636 БпЛА.

Зафіксовано влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях. Інформація щодо однієї крилатої ракети уточнюється.

130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
Що задекларувала директорка Шацького нацпарку Христецька, яку вже кілька років судять за незаконне збагачення
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
На Волині під час пожежі будинку загинув чоловік
Більше десятка загиблих та понад 80 постраждалих: що відомо про нічну масовану атаку по Україні
З ферми на Волині втекла бізонка: тварина зникла після переселення і досі не знайдена
Коли та як сіяти буряк у відкритий ґрунт
