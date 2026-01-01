Дві хвилі атак: Росія запустила по Україні 703 ракети та безпілотники





Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.



Всього за добу радіотехнічні війська Повітряних сил виявили 703 повітряні цілі:



19 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400;



20 крилатих ракет Х-101;



5 крилатих ракет «Іскандер-К»;



659 БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотників інших типів.



Станом на 07:30 протиповітряна оборона збила/подавила 667 ворожих цілей:



19 крилатих ракет Х-101;



8 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400;



4 крилаті ракети «Іскандер-К»;



636 БпЛА.



Зафіксовано влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях. Інформація щодо однієї крилатої ракети уточнюється.

Противник здійснив дві хвилі комбінованих атак по території України із застосуванням ракет наземного, повітряного базування та ударних безпілотників.Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.Всього за добу радіотехнічні війська Повітряних сил виявили 703 повітряні цілі:19 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400;20 крилатих ракет Х-101;5 крилатих ракет «Іскандер-К»;659 БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотників інших типів.Станом на 07:30 протиповітряна оборона збила/подавила 667 ворожих цілей:19 крилатих ракет Х-101;8 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400;4 крилаті ракети «Іскандер-К»;636 БпЛА.Зафіксовано влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях. Інформація щодо однієї крилатої ракети уточнюється.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію