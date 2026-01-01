Більше десятка загиблих та понад 80 постраждалих: що відомо про нічну масовану атаку по Україні





Київ



У столиці війська рф поцілили в кілька багатоповерхівок, пише



Так, у Подільському районі сталося влучання в нежитлову будівлю; падіння уламків на кількох локаціях. На одній із них, у житловому будинку, сталася пожежа на першому поверсі. В іншій багатоповерхівці пошкоджені вікна. Також сталося влучання уламків ракети в 6 поверх 16-поверхового житлового будинку.



Окрім того, уламки частково зруйнували триповерхову будівлю мініготелю та пошкодили прилеглі будинки.



Рятувальники дістали з-під завалів приватного житлового будинку дитину та жінку, їх передали медикам.



Пошкодження також фіксували в Оболонському, Дніпровському та Деснянському районах.



За даними КМДА, у столиці загинули 4 людини, серед них — 12-річний хлопчик. Постраждали 45 людей (за даними ДСНС — 48), 26 із них медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці та амбулаторно (зокрема, двом дітям).



Одеська область



Місто Одеса пережило кілька хвиль атак ракетами та ударними БпЛА. Відомо про 8 загиблих людей, ще 16 людей постраждали, їм надається вся необхідна медична допомога.



Пошкоджено обʼєкти портової, критичної та житлової інфраструктури. Зокрема житловий будинок у Хаджибейському районі, також вибуховою хвилею в кількох будівлях вибито понад 300 вікон. Крім того, зафіксовані пошкодження в одному з парків Приморського району.



Дніпропетровська область



Двоє людей загинули, ще 30 зазнали поранень через нічну ворожу атаку на Дніпро. 14 постраждалих нині перебувають в лікарні, п’ятеро з них у важкому стані.



Загалом унаслідок російських обстрілів за добу в області троє людей загинули та ще 34 зазнали поранень.



Миколаївська область



Унаслідок атаки в місті Новий Буг постраждала родина — 36-річний чоловік, 35-річна жінка, а також 8-річний син подружжя, який отримав гостру реакцію на стрес. Вся родина була госпіталізована. Крім того, в місті пошкоджено вісім приватних будинків.



Харківська область



Окупанти атакували Харків ударними БпЛА. У Немишлянському районі внаслідок ворожого удару постраждали 66-річний чоловік та 77-річна жінка.

Війська рф масовано атакували Україну безпілотниками та ракетами вночі проти 16 квітня.

