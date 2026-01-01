На Волині під час пожежі будинку загинув чоловік

На Волині під час пожежі будинку загинув чоловік
15 квітня вогнеборці Волині ліквідували дві пожежі будинків.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

О 02:38 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в с. Холоневичі Цуманської територіальної громади Луцького району на вул. Шевченка в одноповерховому житловому будинку (дерев’яному, обмурованому цеглою). На гасіння вогнеборці подали 3 водяних ствола, локалізували займання о 03:56,ліквідували о 04:50.

До гасіння залучалися підрозділи 6-ї державно пожежно-рятувальна частина м. Ківерці та місцева пожежна охорона сіл Липне та Цумань, працювала ланка ГДЗС для роботи в непридатному для дихання середовищі. Потерпілих немає.

Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.

О 08:40 до надзвичайників надійшло повідомлення про займання одноповерхового житлового будинку. в с. Рудники Колківської територіальної громади на вул. Миру. Рятувальники ліквідували пожежу о 09:20.

Завдяки оперативним діям вогнеборців місцевої пожежної охорони села Колки пожежу швидко ліквідовано та не допущено її поширення. На місці події виявлено тіло загиблого громадянина 1971 року народження.

Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем під час куріння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
На Волині під час пожежі будинку загинув чоловік
Медіа
відео
1/8