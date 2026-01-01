На Волині під час пожежі будинку загинув чоловік
Сьогодні, 10:06
15 квітня вогнеборці Волині ліквідували дві пожежі будинків.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 02:38 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в с. Холоневичі Цуманської територіальної громади Луцького району на вул. Шевченка в одноповерховому житловому будинку (дерев’яному, обмурованому цеглою). На гасіння вогнеборці подали 3 водяних ствола, локалізували займання о 03:56,ліквідували о 04:50.
До гасіння залучалися підрозділи 6-ї державно пожежно-рятувальна частина м. Ківерці та місцева пожежна охорона сіл Липне та Цумань, працювала ланка ГДЗС для роботи в непридатному для дихання середовищі. Потерпілих немає.
Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.
О 08:40 до надзвичайників надійшло повідомлення про займання одноповерхового житлового будинку. в с. Рудники Колківської територіальної громади на вул. Миру. Рятувальники ліквідували пожежу о 09:20.
Завдяки оперативним діям вогнеборців місцевої пожежної охорони села Колки пожежу швидко ліквідовано та не допущено її поширення. На місці події виявлено тіло загиблого громадянина 1971 року народження.
Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем під час куріння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині під час пожежі будинку загинув чоловік
Сьогодні, 10:06
Більше десятка загиблих та понад 80 постраждалих: що відомо про нічну масовану атаку по Україні
Сьогодні, 09:39
З ферми на Волині втекла бізонка: тварина зникла після переселення і досі не знайдена
Сьогодні, 08:20