На Волині біля білоруського кордону на міні підірвався чоловік

Поблизу села Хрипськ Шацької громади Ковельського району підірвався чоловік. На жаль, він не вижив.

Трагедія сталася у середу, 15 квітня. По це Район.Шацьк повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Відомо, що загинув місцевий житель, 1971 р.н.. Чоловік перебував на замінованій території (прикордонна зона з Білоруссю).

У поліції розслідується кримінальне провадження за фактом нещасного випадку.

Правоохоронці закликають мешканців Шацької громади та гостей краю суворо дотримуватися правил безпеки. Прикордонна смуга залишається зоною підвищеного ризику через мінну небезпеку.

Поліція Волині наголошує: лісові масиви, узбіччя доріг та прибережні зони в безпосередній близькості до кордону з Білоруссю є замінованими. Це необхідний захід для захисту нашої території, проте він вимагає від цивільних максимальної відповідальності.

