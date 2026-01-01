Зупинили для перевірки документів: на Волині двох чоловіків підозрюють у побитті правоохоронців

Слідчі Луцького РУП оголосили про підозри двом фігурантам, які вчинили опір правоохоронцям.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Інцидент трапився 15 квітня, в с. Копачівка.

Група оповіщення в складі патрульних та військовослужбовців зупиняла ЗАЗ для перевірки документів, однак керманич на законну вимогу не відреагував і продовжив рух. Транспортний засіб заблокували.

Водій та один з пасажирів вчинили активний опір правоохоронцям та нанесли їм ушкодження. 

У подальшому вони були затримані в порядку ст. 208 КПК України. 

На місце прибула слідчо-оперативна група. Вилучено автомобіль, а також газові балончики, ніж, металеву палицю та інші речові докази.

Встановлено, що обоє зухвальців - брати 1995 та 1998 років народження, перебувають в активному розшуку за ст. 210 КУпАП, тобто є порушниками правил військового обліку. 
За процесуального керівництва прокуратури, слідчі 16 квітня оголосили їм про підозри за ч.2 ст.345, ч.2 ст.350, ч.4 ст.296 КК України. Їм може загрожувати до 7 років позбавлення волі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, правоохоронці, військовозобов'язані
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
