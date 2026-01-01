Зупинили для перевірки документів: на Волині двох чоловіків підозрюють у побитті правоохоронців
Сьогодні, 12:15
Слідчі Луцького РУП оголосили про підозри двом фігурантам, які вчинили опір правоохоронцям.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився 15 квітня, в с. Копачівка.
Група оповіщення в складі патрульних та військовослужбовців зупиняла ЗАЗ для перевірки документів, однак керманич на законну вимогу не відреагував і продовжив рух. Транспортний засіб заблокували.
Водій та один з пасажирів вчинили активний опір правоохоронцям та нанесли їм ушкодження.
У подальшому вони були затримані в порядку ст. 208 КПК України.
На місце прибула слідчо-оперативна група. Вилучено автомобіль, а також газові балончики, ніж, металеву палицю та інші речові докази.
Встановлено, що обоє зухвальців - брати 1995 та 1998 років народження, перебувають в активному розшуку за ст. 210 КУпАП, тобто є порушниками правил військового обліку.
За процесуального керівництва прокуратури, слідчі 16 квітня оголосили їм про підозри за ч.2 ст.345, ч.2 ст.350, ч.4 ст.296 КК України. Їм може загрожувати до 7 років позбавлення волі.
