Зупинили для перевірки документів: на Волині двох чоловіків підозрюють у побитті правоохоронців

Слідчі Луцького РУП оголосили про підозри двом фігурантам, які вчинили опір правоохоронцям.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інцидент трапився 15 квітня, в с. Копачівка.Група оповіщення в складі патрульних та військовослужбовців зупиняла ЗАЗ для перевірки документів, однак керманич на законну вимогу не відреагував і продовжив рух. Транспортний засіб заблокували.Водій та один з пасажирів вчинили активний опір правоохоронцям та нанесли їм ушкодження.У подальшому вони були затримані в порядку ст. 208 КПК України.На місце прибула слідчо-оперативна група. Вилучено автомобіль, а також газові балончики, ніж, металеву палицю та інші речові докази.Встановлено, що обоє зухвальців - брати 1995 та 1998 років народження, перебувають в активному розшуку за ст. 210 КУпАП, тобто є порушниками правил військового обліку.За процесуального керівництва прокуратури, слідчі 16 квітня оголосили їм про підозри за ч.2 ст.345, ч.2 ст.350, ч.4 ст.296 КК України. Їм може загрожувати до 7 років позбавлення волі.