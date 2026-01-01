Вартість проїзду у тролейбусах Луцька зросте до 12 гривень





Ціна квитка зросте з 8 до 12 гривень, повідомив кореспондент



Як сказано в пояснювальній записці до проєкту рішення, впродовж дії попередньо встановленого тарифу в розмірі 8 гривень відбувся ріст цін на електроенергію, матеріали, запасні частини для ремонту тощо. У зв'язку з цим чинний тариф не покриває витрати, необхідні для перевезення пасажирів.



"Підвищення тарифу на проїзд у тролейбусах до економічно обґрунтованого рівня дасть можливість забезпечити належний технічний стан тролейбусів і надання якісних послуг з перевезення пасажирів по місту", — сказано в документі.



Згідно з інформацією, яку окреслив в документі директор департаменту економічної політики Борис Смаль, витрати ЛПЕ на електроенергію в плановому тарифі враховані за ціною 6,45 грн/кВт.год. Згідно із договором на постачання вартість електроенергії становить 10,74 грн/кВт.год. За січень 2026 року ціна склала 14,12 грн/кВт.год. Також на комунальному підприємстві зросла середньомісячна заробітна плата водіїв тролейбусів зросла із 19605 гривень до 29625 гривень.



Довідково: востаннє вартість проїзду у луцьких тролейбусах змінювалася влітку 2023 року з 6 до 8 гривень за поїздку для дорослого, а для учнів та студентів встановили ціну у розмірі 4 гривні. У маршрутних таксі Луцька вартість проїзду зросла влітку 2025 року.

