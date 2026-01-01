Жив біля самого кордону, пішов шукати кролям траву: деталі трагедії, де від вибуху міни загинув 55-річний волинянин

на замінованій ділянці прикордонної зони з Білоруссю загинув 55-річний місцевий житель.



Про це повідомила у коментарі Марина Балдич. Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".



"Чоловік жив з мамою біля самого кордону. Все обгороджене і надписи "міни". Мав ДЦП. Пішов кролям траву шукати", — розповіла Суспільному головна спеціалістка ЦНАП Ростанського старостинського округу Людмила Оксентюк.



Речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна телефоном підтвердила Суспільному що територія, де загинув чоловік, була відповідно позначена як замінована.



Обставини події встановлюють правоохоронці, додала інспекторка сектору комунікації нацполіції Волині.

Поблизу села Хрипськ Ковельського району

