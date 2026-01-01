Жив біля самого кордону, пішов шукати кролям траву: деталі трагедії, де від вибуху міни загинув 55-річний волинянин
Сьогодні, 12:30
Поблизу села Хрипськ Ковельського району на замінованій ділянці прикордонної зони з Білоруссю загинув 55-річний місцевий житель.
Про це повідомила у коментарі Суспільному провідна інспекторка сектору комунікації Нацполіції області Марина Балдич. Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".
"Чоловік жив з мамою біля самого кордону. Все обгороджене і надписи "міни". Мав ДЦП. Пішов кролям траву шукати", — розповіла Суспільному головна спеціалістка ЦНАП Ростанського старостинського округу Людмила Оксентюк.
Речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна телефоном підтвердила Суспільному що територія, де загинув чоловік, була відповідно позначена як замінована.
Обставини події встановлюють правоохоронці, додала інспекторка сектору комунікації нацполіції Волині.
Вартість проїзду у тролейбусах Луцька зросте до 12 гривень
Сьогодні, 13:16
Жив біля самого кордону, пішов шукати кролям траву: деталі трагедії, де від вибуху міни загинув 55-річний волинянин
Сьогодні, 12:30
Зупинили для перевірки документів: на Волині двох чоловіків підозрюють у побитті правоохоронців
Сьогодні, 12:15
Україна впроваджує нову модель ведення війни, - Міноборони
Сьогодні, 11:37
На Волині біля білоруського кордону на міні підірвався чоловік
Сьогодні, 11:11