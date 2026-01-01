Обстріл Луцька: мешканцям виплатять понад 120 тис. грн за зруйноване Росією майно





У четвер, 16 квітня, рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені або знищені об’єкти нерухомого майна затвердив виконавчий комітет Луцької міської ради, пише



З індивідуальними заявами на відшкодування пошкоджених об’єктів загалом звернулися четверо містян, двом з яких відмовили у наданні компенсації через недостовірно вказані дані.



Загалом погодили компенсації обсягом 47,788 тис. грн та 76,072 тис. грн.



Після затвердження рішення комісії інформацію внесуть до державного реєстру пошкодженого та знищеного майна.



Після цього заявники подадуть заявку через систему «єВідновлення» на отримання коштів. Фактична виплата залежить від фінансування з державного бюджету та спрямовується на проведення ремонтних робіт.

Двом мешканцям Луцька погодили документи для подання на отримання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна, які постраждали унаслідок російської агресії.

