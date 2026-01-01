Завтра, 17 квітня, у Луцьку прощатимуться з двома воїнами Анатолієм Андрусиком та Богданом Новосадом
Сьогодні, 14:43
17 квітня у Луцьку відбудеться прощання з двома Героями — Анатолієм Андрусиком та Богданом Новосадом.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"У п'ятницю, 17 квітня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовців - Андрусика Анатолія Васильовича (02.04.1974 р.н.), який загинув 23 березня 2026 року в районі населеного пункту Щербаки Пологівського району Запорізької області, та Новосада Богдана Петровича (02.08.1994 р.н.), який загинув 31 березня 2025 року в районі населеного пункту Часів Яр Бахмутського району Донецької області.
Завтра о 10 годині тіло загиблого Богдана Новосада траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи (вул. Стефаника) до будинку на проспекті Соборності, 3, у якому проживав Герой, потім - до кафедрального собору.
О 10.15 годині тіло загиблого Анатолія Андрусика траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи (вул. Стефаника) до будинку, де жив Герой, на вулиці Гірна, 2, далі - до кафедрального собору", - йдеться в повідомленні.
Поховають військовослужбовців у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів.
Коментарі 1
То Богдан Новосад чи Борис?
