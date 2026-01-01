Аудит у Луцьку виявив порушення на 800 млн та втрачені десятки квартир для учасників АТО

Державна аудиторська служба Україна завершила аудит бюджету Луцької міської громади за період з 1 січня 2020 до 30 вересня 2025 р.Про це повідомили у Державній аудиторській службі України.Загальна сума виявлених порушень сягнула до 800 млн грн, з яких збитків – майже 400 млн грн.Ключові епізоди фінансових невідповідностей стосуються діяльності Управління капітального будівництва Луцької міської ради та «маніпуляцій» з житловим фондом громади.Через сумнівні рішення посадовців місто недоотримало десятки квартир вартістю понад 75 млн грн, а забудовникам роками «пробачали» несплачені до бюджету міста мільйони від пайової участі.Так, згідно з умовами конкурсу на забудову земельної ділянки, інвестор мав передати громаді 13% від загальної площі збудованого житла. При підписанні остаточного договору Управління капітального будівництва погодилося на фіксовану кількість – лише 13 квартир, незалежно від масштабів будівництва. У результаті заміни відсотків на фіксовані одиниці місто втратило житла на суму майже 20 млн гривень.Інший епізод стосувався земельної ділянки, яку в 2015 році міськрада передала профільному Управлінню для будівництва багатоповерхівок. Згідно ухваленого радою рішення, 8% житлової площі мали бути передані місту для подальшого виділення сім’ям загиблих та учасникам АТО. Проте згодом Управління передає ділянку в суборенду одному із найбільших забудовників Волині. Суборенда відбулася без укладання інвестиційного договору, де мали бути прописані ті самі 8% для військових. Як наслідок: забудовник ввів у експлуатацію три будинки площею понад 16,6 тис. м.кв., а громада не отримала жодного метра. Це завдало збитків бюджету на суму 56 млн грн.Окрім цього, аудит виявив, що ряд забудовників, які неодноразово отримували земельні ділянки, не сплачували роками пайові внески на розвиток інфраструктури міста, хоча розпочали будівництво ще до січня 2021 року. Попри те, що об’єкти давно введені в експлуатацію, Управління капітального будівництва протягом майже 6 років не ініціювало жодного судового позову, який би дозволив місту отримати від забудовників заборговану пайову участь – що становить 45,6 млн грн.Наразі матеріали аудиту готуються до передачі в правоохоронні органи.