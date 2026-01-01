Черги на пункті пропуску «Устилуг»: яка ситуація на українсько-польському кордоні





Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, пише



На ПП "Устилуг" транспорт очікує на в'їзд до Польщі. У пункті пропуску "Ягодин" вантажні авто й автобуси перетинають кордон через "єЧергу". На в'їзд в Україну черг немає.



Як зазначали в Держприкордонслужбі, збільшення трафіку й накопичення автотранспорту пов'язане з завершенням Великодніх свят, тому підвищене навантаження на пункти пропуску може зберігатися ще впродовж декількох днів.



"Радимо заздалегідь планувати маршрут і, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску. Варто враховувати, що ситуація на кордоні залишається динамічною та може змінюватися залежно від інтенсивності руху", — додали в ДПСУ.



Довідково: моніторити ситуацію про черги перед пунктами пропуску з української сторони можна онлайн на Facebook-сторінці Західного регіонального управління ДПСУ. Інформація про стан черг на в'їзд в Україну з Польщі — за посиланням.

Станом на 15:00 16 квітня в пункті пропуску "Устилуг", що в межах Волинської області, на перетин українського-польського кордону очікують пів сотні легкових автомобілів і 2 автобуси.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію