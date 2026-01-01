Травневий репертуар: що покажуть у Волинському драмтеатрі
Сьогодні, 16:45
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував для поціновувачів театрального мистецтва анонс вистав, прем'єри та концерту, що відбудуться у травні.
Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
«Травневий репертуар: у розквіті сценічних історій», – йдеться в дописі.
Артисти запрошують поціновувачів театрального мистецтва на комедії, драми та концерт, а найменших глядачів – на казкові історії.
Ретроспектива на згадку майбутнім поколінням «Леся», комедійна оперета «Сільва» та вистава «Шахрайки» розпочнуться о 18.00, інші події на основній сцені чекатимуть глядачів о 17:00.
Камерна сцена запрошує на перегляд о 18:00, зокрема, в Театрі в укритті відбудеться спектакль «Ідеальний раб». Вистави для дітей, як звично, – у суботу та неділю о 12:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
