У Луцькій громаді попрощалися із загиблим воїном Андрієм Бондарем





Про це повідомили у міській раді.



Сьогодні, 16 квітня, у церкві Великомученика Георгія Побідоносця у селі Кульчин відбулося відспівування полеглого на війні військовослужбовця Бондаря Андрія Олександровича (22.12.1994 року народження).



Воїн загинув 20 лютого 2025 року в районі населеного пункту Махновка Курської області російської федерації.



Поховали Героя на місцевому кладовищі в селі Кульчин.



Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.





Сьогодні, 16 квітня, у церкві Великомученика Георгія Побідоносця у селі Кульчин відбулося відспівування полеглого на війні військовослужбовця Бондаря Андрія Олександровича (22.12.1994 року народження).Воїн загинув 20 лютого 2025 року в районі населеного пункту Махновка Курської області російської федерації.Поховали Героя на місцевому кладовищі в селі Кульчин.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію