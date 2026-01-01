У Луцькій громаді попрощалися із загиблим воїном Андрієм Бондарем
Сьогодні, 18:20
У Луцькій громаді провели в останню дорогу загиблого на війні Героя Андрія Бондаря.
Про це повідомили у міській раді.
Сьогодні, 16 квітня, у церкві Великомученика Георгія Побідоносця у селі Кульчин відбулося відспівування полеглого на війні військовослужбовця Бондаря Андрія Олександровича (22.12.1994 року народження).
Воїн загинув 20 лютого 2025 року в районі населеного пункту Махновка Курської області російської федерації.
Поховали Героя на місцевому кладовищі в селі Кульчин.
Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
