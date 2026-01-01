На Волині мотоциклісти понівечили посів цукрового буряка

На Володимирщині поліцейські офіцери громади встановили осіб, які пошкодили посіви цукрового буряка.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності правопорушників, які на мотоциклах понівечили частину поля місцевого підприємства. Сума завданих збитків - близько 200 тисяч гривень.До Володимирського районного відділу поліції звернувся представник товариства з обмеженою відповідальністю. Він повідомив, що невідомі особи на мотоциклах пошкодили посіви цукрового буряка, який перебуває у стані сходження.На місце події виїхали поліцейські офіцери громади Володимирського РВП. Під час проведених заходів вони встановили, що до правопорушення причетні четверо жителів Володимирського району: 2007, 2008, 2009 та 2010 років народження.За результатами перевірки поліцейські склали на правопорушників адміністративні матеріали за ст. 104 КУпАП (Потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного врожаю сільськогосподарських культур); за ст. 126 КУпАП (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування).Окрім цього, на батька одного з неповнолітніх учасників події складено адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).Питання відшкодування збитків сторони вирішують між собою.