Гасять пожежі, розбирають завали та рятують людей: у Луцьку нагородили вогнеборців
Сьогодні, 15:41
У Луцьку відзначили знаком народної пошани - Хрестом громадянських заслуг «Героям без зброї» представників різних сфер діяльності. Серед них і волинські рятувальники.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
За мужність, самовідданість та незламність нагородили: головних майстер-сержантів служби цивільного захисту Анатолія Кропиву і Віктора Трофимчука, а також майстер-сержантів служби цивільного захисту Петра Гаврилюка, Олександра Захарчука і Романа Гочачка.
Рятувальники завжди там, де найважче: гасять пожежі, розбирають завали та дістають людей з-під уламків, стаючи опорою у найстрашніші хвилини. Їхня «зброя», це професіоналізм, витримка та велике серце.
«Незламним людям нескореної країни» — девіз цієї відзнаки, який якнайкраще описує кожного з нагороджених.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
