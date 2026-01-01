Гасять пожежі, розбирають завали та рятують людей: у Луцьку нагородили вогнеборців

Гасять пожежі, розбирають завали та рятують людей: у Луцьку нагородили вогнеборців
У Луцьку відзначили знаком народної пошани - Хрестом громадянських заслуг «Героям без зброї» представників різних сфер діяльності. Серед них і волинські рятувальники.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

За мужність, самовідданість та незламність нагородили: головних майстер-сержантів служби цивільного захисту Анатолія Кропиву і Віктора Трофимчука, а також майстер-сержантів служби цивільного захисту Петра Гаврилюка, Олександра Захарчука і Романа Гочачка.

Рятувальники завжди там, де найважче: гасять пожежі, розбирають завали та дістають людей з-під уламків, стаючи опорою у найстрашніші хвилини. Їхня «зброя», це професіоналізм, витримка та велике серце.

«Незламним людям нескореної країни» — девіз цієї відзнаки, який якнайкраще описує кожного з нагороджених.
Гасять пожежі, розбирають завали та рятують людей: у Луцьку нагородили вогнеборців
Гасять пожежі, розбирають завали та рятують людей: у Луцьку нагородили вогнеборців
Гасять пожежі, розбирають завали та рятують людей: у Луцьку нагородили вогнеборців
Гасять пожежі, розбирають завали та рятують людей: у Луцьку нагородили вогнеборців
Гасять пожежі, розбирають завали та рятують людей: у Луцьку нагородили вогнеборців
Гасять пожежі, розбирають завали та рятують людей: у Луцьку нагородили вогнеборців

Теги: Волинь, рятувальники, нагороди
