Гасять пожежі, розбирають завали та рятують людей: у Луцьку нагородили вогнеборців

У Луцьку відзначили знаком народної пошани - Хрестом громадянських заслуг «Героям без зброї» представників різних сфер діяльності. Серед них і волинські рятувальники.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.За мужність, самовідданість та незламність нагородили: головних майстер-сержантів служби цивільного захисту, а також майстер-сержантів служби цивільного захистуРятувальники завжди там, де найважче: гасять пожежі, розбирають завали та дістають людей з-під уламків, стаючи опорою у найстрашніші хвилини. Їхня «зброя», це професіоналізм, витримка та велике серце.«Незламним людям нескореної країни» — девіз цієї відзнаки, який якнайкраще описує кожного з нагороджених.