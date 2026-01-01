Мама на фронті: 5-річний Денис на Волині поки виховується в патронатній сім’ї
Сьогодні, 10:45
П’ятирічний Денис пів року живе у патронатній родині у селі Журавичі на Волині. Його мама служить у Збройних силах України, тому хлопчик тимчасово залишився без батьківської опіки.
Про це пише Суспільне.
За словами патронатної виховательки Алли Гонтар, у патронатній родині п’ятирічний Денис навчився говорити "дякую", чистити зуби та жити за розкладом.
"Ми навчили: можна, дайте, будь ласка. Він вміє дякувати. Як ти з’їв, що ти кажеш? Дякую!" — розповідає жінка.
Дитинство хлопчика
До повномасштабної війни хлопчик жив у Житомирі. На початку бойових дій разом із мамою, братом і сестрою виїхав до Польщі. Там родина певний час перебувала серед інших вимушених переселенців.
"Мами він два роки не бачив до знайомства зі мною. І вони жили тут, але жили в поганій хаті без зручностей", — каже Алла Гонтар.
У патронатній родині п’ятирічний Денис швидко адаптувався. Уже за місяць він звик до розпорядку: сам прокидається, вмивається, чистить зуби та навіть розкладає свій одяг.
Чому стала патронатною вихователькою
Алла Гонтар розповідає: має трьох дорослих дітей і завжди мріяла про велику родину. Саме тому вирішила стати патронатною вихователькою, щоб допомогти іншим. Пояснює: патронат — це тимчасова форма влаштування дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.
"Це ж не забираєш ти на зовсім. Це ніби діти їдуть погостювати. Їм так і кажуть: ти їдеш в гості до тьоті Алли. Тут вони вчаться базових речей — режиму дня, гігієни, порядку", — каже жінка.
Емоційні виклики для вихователів
Патронатна сім’я — це офіційна робота. Вихователь отримує заробітну плату та стаж, а також має помічника. Водночас це цілодобова відповідальність.
Найважчим у цій роботі Алла Гонтар називає емоційний зв’язок із дитиною. Одного разу під час прогулянки в лісі Денис запитав, чи може називати її мамою. У такі моменти, каже жінка, важливо бути чесною з дитиною.
"Оце саме такий момент, де гратися не можна в почуття. Я пояснюю, що в нього є мама, — розповідає вихователька. — Я буду тіткою Аллою, але буду тебе любити".
Довідково: у семи громадах на Волині налічується 10 патронатних сімей, де виховується 22 дитини. До 2024 року була лише одна патронатна родина у Володимирі. Ще 9 сімей з’явилося за останні два роки у межах проєкту "Родина для кожної дитини: розвиток сімейного патронату", розповіла Суспільному регіональна координаторка Наталія Скубій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
