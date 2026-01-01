У Великій Британії – скандал через обхід росіянами міжнародних санкцій

міжнародні санкції.



Про це пише



Національне агентство з боротьби зі злочинністю висунуло обвинувачення 75-річному британському фінансисту Джону Майклу Ормероду у відмиванні грошей та порушенні санкцій проти росії.



Слідство вважає, що він був причетний до створення інфраструктури для перевезення російської нафти так званим «тіньовим флотом», який використовується для обходу обмежень, запроваджених після повномасштабного вторгнення рф в Україну.



За даними розслідування, Ормерод організував придбання щонайменше 25 уживаних нафтових танкерів у період з грудня 2022 року по серпень 2023 року. Загальна вартість операцій перевищила 700 млн доларів. Судна оформлювалися через мережу офшорних компаній, зареєстрованих на Маршаллових Островах, що дозволяло приховувати реальних замовників і фактичний контроль над флотом. Фінансування надходило від дубайської компанії Eiger Shipping DMCC, пов’язаної з Litasco — трейдинговим підрозділом російської нафтової компанії Лукойл.



Після придбання ці танкери перевезли понад 120 млн барелів російської нафти, причому близько 97% усіх поставок припали саме на Лукойл. Слідство вважає, що схема була створена для системного обходу західних обмежень на транспортування російської нафти.



Російський нафтовий сектор дедалі активніше покладається на непрозорі фінансові структури, офшори та посередників за кордоном, щоб зберегти експорт і валютні надходження в умовах санкційного тиску.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

