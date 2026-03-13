США на місяць скасували санкції проти Росії щодо нафти на танкерах





Офіс контролю за іноземними активами повідомив про видачу спеціальної загальної ліцензії, яка дозволяє постачання і продаж нафти з Росії, що була завантажена на судна до 12 березня 2026 року, пише



Термін дії дозвільного документа становить 1 місяць – до 11 квітня.



Це означає, що Кремль отримав нагоду продавати нафту навіть з тих танкерів, які були внесені США до чорного списку, а портам дозволено надавати цим суднам повний комплекс послуг.



Єдиним обмеженням слугує заборона нафтових операцій, пов'язаних так чи інакше з Іраном.



Президент Франції Емманюель Макрон найгучніше серед світових лідерів заявив про те, що війна на Близькому Сході і потенційне перекриття Ормузької протоки не можуть слугувати виправданням для зняття санкцій з Росії.



Україні було відомо про те, що Росія обговорює з американцями послаблення санкцій, з даних розвідки. Президент казав, що в разі зняття санкцій проти росіян це створить негативний прецедент, адже це означатиме, що те саме можна зробити для інших агресорів. Також він додав, що гроші для Росії означають більше зброї проти України.

