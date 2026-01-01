У громаді біля Луцька попрощалися з Героєм Василем Філончуком

Учора, 12 березня, Городищенська громада поблизу Луцька з глибоким сумом і невимовним болем у серцівійськовослужбовця — солдата, тракториста-машиніста екскаватора 1 відділення механізованого взводу механізації технічної роти батальйону інженерної підтримкиПро це повідомляє Городищенська сільрада.Траурна процесія розпочалася поблизу села Городище. Звідти жалобний кортеж із тілом Героя вирушив до Свято-Троїцького храму, де священнослужителі звершили чин похорону та заупокійну панахиду.Під час богослужіння рідні, побратими, друзі, жителі громади та всі небайдужі піднесли щирі молитви за упокій душі нашого Захисника. Спільна молитва стала символом єдності у скорботі, вдячності та глибокої пошани до Воїна, який мужньо виконував свій обов’язок перед Батьківщиною.Після цього траурний кортеж вирушив до подвір’я рідного дому Героя, де також було звершено заупокійну літію.Сотні людей вийшли провести Василя в останню земну дорогу. Жителі громади ставали на коліна, зі сльозами на очах, із квітами та державними прапорами в руках. Уздовж шляху траурної процесії панувала глибока тиша. Люди схиляли голови, віддаючи шану військовослужбовцю, який боронив рідну землю та свободу українського народу.«Добрий, щирий, працьовитий, відданий син України — таким назавжди залишиться Василь у пам’яті рідних, побратимів і всіх, хто його знав. Світла пам’ять і вічна шана Захиснику України. Нехай Господь дарує спокій його душі, а рідним і близьким — сили та мужність пережити цю непоправну втрату. Вічна пам’ять і низький уклін Герою. Слава Україні! Героям слава!» - йдеться у повідомленні.