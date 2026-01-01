У Харкові під кригу провалилися шестеро дітей: перехожий встиг врятувати чотирьох, двоє загинули

У Харкові поліція встановлює обставини загибелі двох дітей на водоймі.Про це повідомили в поліції Харківщини.12 березня о 15:40 до Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про надзвичайну подію на кар’єрі по вулиці Семена Кузнеця.Попередньо встановлено, що під кригу провалилися п’ятеро малолітніх дітей та один неповнолітній. Перехожий чоловік кинувся на допомогу та зумів врятувати чотирьох дітей - двох дівчат та двох хлопців.На жаль, загинули 10-річний та 17-річний хлопці.На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та опитують свідків.Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».