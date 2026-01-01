Росія стягує сили на фронт: де окупанти готують весняний наступ





Про це повідомляє



Загальна динаміка бойових дій

За даними аналітиків, протягом перших десяти днів березня російські сили провели близько 1400 атак на різних ділянках лінії фронту.



Цей показник вважається одним із найнижчих за останній час, однак він лише трохи відрізняється від середніх значень попередніх місяців.



З вересня по лютий російські підрозділи в середньому здійснювали приблизно 1800 штурмів щомісяця, що свідчить про збереження високої інтенсивності бойових дій.



Найактивніші напрямки

Найбільш запеклі бої, як і раніше, фіксуються в районі Покровська.



"Як Покровськ, так і Мирноград по суті окуповані, тому противник зосереджений на Родинському та Гришиному, куди постійно відправляє свою піхоту на штурми", - зазначили аналітики.



Водночас помітно зросла активність російських підрозділів біля Гуляйполя. За інформацією спостерігачів, кількість атак на цій ділянці вже перевищила інтенсивність боїв на Покровському напрямку.Спроби тиску на інших ділянках



Зростання активності фіксується також на Костянтинівському напрямку. За оцінкою аналітиків, російські підрозділи систематично перевіряють оборону навколо міста, прагнучи закріпитися на окремих позиціях і підготувати умови для подальших боїв.



Крім того, збільшення кількості штурмів спостерігається і в районі Слов'янська. Експерти пов'язують це з просуванням російських сил поблизу Сіверська та посиленням там піхотних підрозділів.



Підготовка до нових умов на фронті

За даними DeepState, російське командування також проводить перегрупування сил і поповнення резервів. Аналітики вважають, що такі дії можуть бути пов'язані зі зміною погодних умов і появою густої рослинності, що здатне вплинути на тактику бойових дій на фронті.



Нагадуємо, що в Україні триває розробка власної комплексної системи протиповітряної оборони. При цьому майбутній український "Залізний купол" відрізнятиметься від ізраїльського аналога, оскільки його створюють з урахуванням значно більшої території країни.



Зазначимо, що колишній спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що російський лідер володимир путін має визнати: Росія вже не здатна здобути перемогу у війні проти України. За його словами,глава Кремля при цьому побоюється повторити долю останнього російського імператора Миколи II, якого стратили після його зречення від престолу.

