На Дніпропетровщині вкрали 14 мільйонів на фортифікаціях

Посадовці військової частини на Дніпропетровщині підозрюються уПро це у телеграмі повідомив генпрокурорНа Дніпропетровщині викрито корупційні схеми під час будівництва оборонних рубежів.«Одна військова частина. Дві схеми. П’ятеро підозрюваних. Понад 14 млн грн збитків державі», - зазначив генпрокурор.У 2024 році посадовці військової частини разом із цивільними спільниками організували закупівлі матеріалів для фортифікацій за завищеними цінами.Схема проста: підконтрольні підприємства отримували прямі договори, а ціни у них завищували приблизно на 20% від ринку. Бюджетні кошти перераховували на рахунки компаній, після чого гроші переводили у готівку або легалізували.При цьому матеріали для оборонних позицій фактично закуповували значно дешевше.Один із епізодів організував командир військової частини у званні полковника.Лише за два місяці (травень-червень 2024 року) державі було завдано 7,3 млн грн збитків.Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.В іншому епізоді брали участь начальник групи державних закупівель військової частини, офіцер цієї групи, його дружина та цивільний арбітражний керуючий. Вони привласнили ще близько 6,7 млн грн.Трьом підозрюваним уже обрано запобіжні заходи, ще один – перебуває в лікарні.Слідство триває.Правоохоронці перевіряють причетність інших посадовців та можливі розкрадання на десятки мільйонів гривень.