483 мільйони доларів втратила Україна через корупцію щодо фортифікацій, - ЗМІ





Журналісти дізналися, що правоохоронні органи відкрили з цього приводу 30 кримінальних проваджень, пише

Газета наводить приклад Дніпропетровської області, де за рік з листопада 2023 до листопада 2024 було витрачено на оборонні споруди 7,3 мільйона доларів – проте, за словами посадовців, "показувати особливо нічого".



Серед проблем спорудження фортифікацій у Financial Times також називають виснаженість та брак людей в інженерних військах, які через статус тилових перекидають на фронт для закриття прогалин в обороні. Через це відповідальність розпорошується між місцевими органами влади. Не вистачає людини, яка б могла б чітко планувати та контролювати процес.



Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що фортифікації на Харківщині готові на 99,9%.



Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров стверджує, що будівництво сучасної оборонної системи біля обласного центру практично завершене.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Видання Financial Times після спілкування з українськими чиновниками стверджує, що обсяг розкрадання коштів на будівництві фортифікацій в Україні сягає 483 мільйонів доларів, що приблизно дорівнює 20 мільярдам гривень.Журналісти дізналися, що правоохоронні органи відкрили з цього приводу 30 кримінальних проваджень, пише LB.ua.

Газета наводить приклад Дніпропетровської області, де за рік з листопада 2023 до листопада 2024 було витрачено на оборонні споруди 7,3 мільйона доларів – проте, за словами посадовців, "показувати особливо нічого".Серед проблем спорудження фортифікацій у Financial Times також називають виснаженість та брак людей в інженерних військах, які через статус тилових перекидають на фронт для закриття прогалин в обороні. Через це відповідальність розпорошується між місцевими органами влади. Не вистачає людини, яка б могла б чітко планувати та контролювати процес.Прем'єр-міністрзаявив, що фортифікації на Харківщині готові на 99,9%.Начальник Запорізької ОВАстверджує, що будівництво сучасної оборонної системи біля обласного центру практично завершене.

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