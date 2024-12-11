483 мільйони доларів втратила Україна через корупцію щодо фортифікацій, - ЗМІ

483 мільйони доларів втратила Україна через корупцію щодо фортифікацій, - ЗМІ
Видання Financial Times після спілкування з українськими чиновниками стверджує, що обсяг розкрадання коштів на будівництві фортифікацій в Україні сягає 483 мільйонів доларів, що приблизно дорівнює 20 мільярдам гривень.

Журналісти дізналися, що правоохоронні органи відкрили з цього приводу 30 кримінальних проваджень, пише LB.ua.

Газета наводить приклад Дніпропетровської області, де за рік з листопада 2023 до листопада 2024 було витрачено на оборонні споруди 7,3 мільйона доларів – проте, за словами посадовців, "показувати особливо нічого".

Серед проблем спорудження фортифікацій у Financial Times також називають виснаженість та брак людей в інженерних військах, які через статус тилових перекидають на фронт для закриття прогалин в обороні. Через це відповідальність розпорошується між місцевими органами влади. Не вистачає людини, яка б могла б чітко планувати та контролювати процес.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що фортифікації на Харківщині готові на 99,9%.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров стверджує, що будівництво сучасної оборонної системи біля обласного центру практично завершене.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
483 мільйони доларів втратила Україна через корупцію щодо фортифікацій, - ЗМІ
Сьогодні, 09:07
В Україні хочуть дозволити школам залишати учнів на другий рік: за яких умов
Сьогодні, 08:20
У лікарнях Волині з’являться «куточки» психосоціальної підтримки
Сьогодні, 07:14
Україна створила нову ракету «Рута»: Зеленський повідомив деталі про її випробування
Сьогодні, 05:18
Курс валют на 11 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:15
Схожі новини
У Запоріжжі росіяни влучили у приватну клініку У Запоріжжі росіяни влучили у приватну клініку
10 грудень, 19:11
Мирні переговори щодо війни в Україні можуть початися вже цієї зими, - Туск Мирні переговори щодо війни в Україні можуть початися вже цієї зими, - Туск
10 грудень, 17:20
Військові повідомляють про критичну ситуацію під Покровськом: що там відбувається? Військові повідомляють про критичну ситуацію під Покровськом: що там відбувається?
10 грудень, 15:40
Зеленський виступив проти зниження призовного віку Зеленський виступив проти зниження призовного віку
10 грудень, 15:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
483 мільйони доларів втратила Україна через корупцію щодо фортифікацій, - ЗМІ
Сьогодні, 09:07
 0
В Україні хочуть дозволити школам залишати учнів на другий рік: за яких умов
Сьогодні, 08:20
 0
У лікарнях Волині з’являться «куточки» психосоціальної підтримки
Сьогодні, 07:14
 0
Україна створила нову ракету «Рута»: Зеленський повідомив деталі про її випробування
Сьогодні, 05:18
 0
Курс валют на 11 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:15
 0
Медіа
відео
1/8